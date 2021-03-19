شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يستعد لأولمبياد طوكيو بـ25 لاعباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، خلال فترة أيام (FIFA) والمقررة من 22 إلى 30 من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو القادم.

واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري (25) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد الربيعي، صالح الوحيمد، وعبدالباسط هوساوي، وحمد اليامي، ونواف بوشل، وخليفة الدوسري، وهاني الصبياني، وفهد الحربي، ونايف الماس، ووليد الأحمد، وعبدالله حسون، وعبدالباسط هندي، وناصر العمران، وعلي الحسن، وسعد السلولي، وحسين العيسى، وأيمن الخليف، ومختار علي، وفواز الطريس، وحامد الغامدي، وتركي العمار، وهزاع الغامدي، ومحمد مران، وحسن آل سليس، وعبدالرحمن اليامي.

ويستضيف المنتخب السعودي خلالها منتخب ليبيريا الأول، في مباراتين وديتين يومي 27 و30 من شهر مارس الجاري.

مما يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند يناير الماضي التي حلّ في المركز الثاني خلالها.