شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إسباني لقيادة الأولمبي العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

كشفت مصادر الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن مهمة تدريب منتخب العراق الأولمبي ستناط بمدرب أجنبي، على أن يكون طاقمه التدريبي المساعد من العراقيين حصراً.

وقالت المصادر إن الهيئة التطبيعية اتفقت مع مدرب إسباني لديه اطلاع على وضع الكرة العراقية، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد معه قريباً ويباشر مهامه في اختيار لاعبي المنتخب الأولمبي وتأهيلهم إلى المناسبات المقبلة.

وأوضحت المصادر أن المدرب الإسباني سيكون حراً في انتقاء ثلاثة مساعدين له من بين ستة أسماء تم اختيارهم من قبل الهيئة التطبيعية، وهم من المدربين الذين لا يرتبطون الآن بأي عمل تدريبي مع المنتخبات العراقية وفرق الدوري المحلي.

وكشفت المصادر أن من بين المدربين الستة الذين وقع عليهم الاختيار، مدرب الديوانية الأسبق قصي منير، ولاعب منتخب العراق السابق حيدر جبار، فضلاً عن أربعة أسماء أخرى.

يذكر أن آخر مدرب لمنتخب العراق الأولمبي هو عبد الغني شهد، الذي يقود الآن، فريق نفط الوسط.