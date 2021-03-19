شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر: تين كات أفضل مدرب هولندي في الدوري الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة على أن فريقه متصدر دوري الخليج العربي، مقبل على مواجهة مهمة جداً خارج ملعبه أمام الوحدة ثامن الترتيب حين يلتقي الفريقين في قمة المرحلة 22، الأحد، على استاد آل نهيان، مبيناً أن المواجهة ستكون مهمة للاعبين والجمهور وكذلك للمتابعين عبر شاشات القنوات الرياضية لأنها «ديربي الجارين».

وكشف المدرب الهولندي عن جاهزية جميع لاعبي فريقه للمواجهة، باستثناء راشد سالم الموقوف.

وأشار إلى أن الوحدة تحسن كثيراً في الفترة الأخيرة بعدما غيّر مدربه فوك رازوفيتش، مبدياً احترامه الكبير لمواطنه تين كات المدرب الذي يقود الوحدة لمواجهة فريقه السابق الجزيرة، وقال: «أنا سعيد لمواجهة واحد من أفضل المدربين الهولنديين الذين عملوا في الدوري الإماراتي».

وأضاف: «ربما معرفة تين كات بلاعبي الجزيرة تساعده في التحضيرات، ولكن المباراة تبقى دائماً على الملعب 11 ضد 11 لاعباً، ولا يمكن التأثير فيها بعوامل أخرى خارج المستطيل الأخضر».

وأوضح مدرب «فخر أبوظبي» أن فريقه الذي يجلس الآن على القمة لا يشعر بأي ضغوط من أجل الصدارة، مبيناً أن الجزيرة بدأ الموسم وهو خارج دائرة الترشيحات للفوز باللقب ولكن المستويات والانتصارات التي حققها جعلته يصل إلى هذه المرحلة، لافتاً إلى أن فريقه لا يفكر في الصدارة أكثر من الفوز على الوحدة.

ويرى كايزر أن فريقه ليس مجبراً على تعمد الامتناع عن أسلوبه الممتع من أجل الهيمنة على النقاط، وقال: الجزيرة سيلعب بنفس أسلوبه ولكن حسب نوعية المنافس على الملعب، ولا يوجد حتى الآن فريق يلعب بمستواه نفسه في كل المباريات.