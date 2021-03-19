شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُبرز أرقام الخماسى المنضم لمنتخب مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، خماسى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش، ومحمود حمدي الونش، وأحمد فتوح، وطارق حامد، وأحمد سيد زيزو، في القائمة النهائية لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية .

وحرص الموقع الرسمي لنادي الزمالك على استعراض بعض الأرقام الخاصة بمشاركات الخماسي مع الفريق خلال الموسم الحالي:

محمود عبد الرحيم جنش

شارك محمود جنش في 5 مباريات مع الزمالك خلال الموسم الحالي، بواقع 3 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وجولتان في مسابقة الدوري.

وفاز الفريق في مباراتين وخسر في مثلهما وتعادل في لقاء وحيد، حيث حافظ جنش على شباكه في 3 مباريات، وتلقى 4 أهداف في مباراتين.

محمود حمدي الونش

نجح محمود حمدي الونش في الظهور بشكل أكثر من رائع خلال مباريات الفريق في الموسم الحالي، حيث أصبح الونش واحداً من أفضل المدافعين بالدوري المصري، لما يقدمه من أداء فني وبدني جيد.

شارك الونش في 15 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الحالي، بواقع 12 مباراة بمسابقة الدوري، و3 مواجهات في دوري الأبطال، حيث لم يتلق المدافع أي كروت صفراء أو حمراء خلال هذا الموسم.

أحمد فتوح

ظهر أحمد فتوح بشكل طيب مع الفريق خلال الموسم الحالي، حيث لعب 15 مباراة بواقع 12 في مسابقة الدوري، و3 مواجهات في دوري الأبطال، سجل هدفين وصنع آخر.

تلقى فتوح 4 كروت صفراء وكارت أحمر خلال الموسم الحالي، ونجح في تسجيل هدفين أمام الترجي وسموحة، وصنع هدفاً آخر أمام المصري البورسعيدي.

طارق حامد

يبقى طارق حامد واحدا من أهم وأبرز اللاعبين في منتخب مصر ونادي الزمالك، حيث لعب خلال الموسم الحالي 17 مباراة بواقع 4 في بطولة دوري أبطال أفريقيا و13 بمسابقة الدوري.

حصل طارق حامد على إنذارين خلال الموسم الحالي، وشارك في جميع مباريات الفريق خلال الموسم الحالي باستثناء مواجهة سموحة ببطولة الدوري، ليصبح حامد اللاعب الأكثر مشاركة مع الفريق خلال موسم 2020 / 2021.

أحمد سيد زيزو

تساوى أحمد سيد زيزو مع طارق حامد من حيث الأكثر مشاركة مع الفريق خلال الموسم الحالي، حيث لعب زيزو 17 مباراة، بواقع 4 في بطولة دوري أبطال أفريقيا و13 بمسابقة الدوري، وذلك بعد غيابه عن مباراة وادي دجلة بالدوري.

سجل زيزو هدفا وحيداً في مرمى الاتحاد السكندري، وصنع 3 أهداف في شباك انبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة، وتلقى اللاعب إنذارين خلال مواجهات الموسم الحالي.