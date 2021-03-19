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الأهلى يهزم القناة فى الجولة العاشرة بنهائيات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحي على نظيره القناة بنتيجة 3/0 فى إطار الجولة العاشرة بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النادى الأهلى إلى النقطة 25فى جدول ترتيب الدورى الممتاز .

 

وأقيمت على مدار الإثنين الماضى، مواجهات قوية فى إطار الجولة التاسعة دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث شهدت هذه الجولة فوز كل من: القناة على الترسانة 3 /1، وبتروجت على الداخلية 3 / 1، وسموحة على الطيران 3 / 1، والزمالك على الاتحاد السكندرى 3 / 1، والأهلى على طلائع الجيش 3 / 1، فيما تم تأجيل مباراة هليوبوليس مع سبورتنج.

 

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

 

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو القادم، بينما يقام لقاء الدور الأول يوم 22 مارس الجارى، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الحالى.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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