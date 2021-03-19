شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الطيران فى ثامن جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس على نظيره الطيران بنتيجة 41/29 ، فى إطار الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من دورى اليد للمحترفين رجال للموسم المحلى 2020 / 2021 .

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد فريق الأهلى إلى 22 نقطة فى جدول الترتيب قبل مواجهة هليوبوليس الجولة المقبلة .

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن موعد وصالات الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021، التى ستقام الخميس المقبل بمواجهات بين كل من الأوليمبي مع الزمالك 4 عصرا على صالة الأوليمبى وسبورتنج مع الزهور 6 فى سبورتنج والطيران مع طلائع الجيش 6 فى الإنتاج الحربى والأهلى مع هليوبوليس 6 فى اتحاد الشرطة.

أما الجولة العاشرة التى ستقام يوم 26 مارس الجارى، فتشهد لقاءات بين كل من سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى، والأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأوليمبى، والأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة، والطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى.