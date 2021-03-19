اخبار الرياضه

الأهلى يهزم الطيران فى ثامن جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الطيران فى ثامن جولات المرحلة الثانية بدورى المحترفين لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى طارق محروس على نظيره الطيران  بنتيجة 41/29 ، فى إطار  الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية من  دورى اليد للمحترفين رجال للموسم المحلى 2020 / 2021 .

وبهذه النتيجة أرتفع رصيد فريق الأهلى إلى 22 نقطة فى جدول الترتيب قبل مواجهة هليوبوليس الجولة المقبلة .

 

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن موعد وصالات الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021، التى ستقام الخميس المقبل بمواجهات بين كل من الأوليمبي مع الزمالك 4 عصرا على صالة الأوليمبى وسبورتنج مع الزهور 6 فى سبورتنج والطيران مع طلائع الجيش 6 فى الإنتاج الحربى والأهلى مع هليوبوليس 6 فى اتحاد الشرطة.

 

أما الجولة العاشرة التى ستقام يوم 26 مارس الجارى، فتشهد لقاءات بين كل من سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى، والأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأوليمبى، والأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة، والطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا