شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يحدد 3 أبريل موعدا لمباراة الأهلى والمريخ و 9 لمباراة سيمبا التنزاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسئولي النادي الأهلي بموعد مباراتيه ضد المريخ السوداني وسيمبا التزاني في الجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك طاقم الحكام الذين سيديروا المباراتين.

وتقام مباراة الأهلي ضد المريخ السوداني في الثالثة عصر يوم السبت الموافق 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال ويديرها طاقم تحكيم أثيوبي بقيادة باملاك تسيما.

فيما تقام مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني على استاد القاهرة في التاسعة مساء الجمعة الموافق 9 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الأبطال، ويديرها طاقم تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 10 نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز في المباراتين القادمين أو فوز وتعادل على أقل تقدير لضمان الصعود إلى الدوري ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.