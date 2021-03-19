شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يصطحب جهازه المعاون بالكامل لتدريب الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة الفنية للنادى الإسماعيلي على طلب إيهاب جلال، باصطحاب جهازه المعاون بالكامل والمكون من حمد إبراهيم مدربا عاما، وجمال عمر مدربا مساعدا، ومصطفي كمال مدربا لحراس المرمي، وعلاء طه محلل للأداء.

ووقع ايهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة عقود تدريب النادي الاسماعيلي منذ قليل في حضور اللجنة الفنية للدراويش بقيادة علي أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الورداني والنائب احمد عثمان.

ونجح الإسماعيلي في التوصل لاتفاق مع مصر المقاصة ينص علي إعلان الفريق الفيومي إقالة ايهاب جلال من منصبه حتي يحق له تدريب الأسماعيلي بحسب لائحة اتحاد الكرة .

ومنحت اللجنة الفنية للإسماعيلي مسئولي مصر المقاصة قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد ايهاب جلال والمقدر بـ٢مليون جنيه.

ومن المقرر أن يعلن مصر المقاصة بيان رسمي بإقالة ايهاب جلال من منصبه ثم يتبعه اعلان الاسماعيلي تعاقده مع المدرب لنهاية الموسم خلفا البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفني للفريق الذي اعتذر عن الاستمرار في منصبه.