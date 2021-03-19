الامارات | لاعب مغمور يعيد إفريقيا إلى نهائي "تنس دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب مغمور يعيد إفريقيا إلى نهائي "تنس دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الجنوب إفريقي لويد هاريس المصنف 81 عالمياً مفاجآته في «تنس دبي»، بإقصائه المصنف 12 على العالم الكندي دينيس شابوفالوف من الدور نصف النهائي، عقب الانتصار الصعب الذي حققه هاريس اليوم الجمعة، بواقع مجموعتين لواحدة (6-7 و6-4 و7-6)، في مباراة جمعتهما على الاستاد الرئيس ودامت ساعتين و40 دقيقة.

وأعاد هاريس إلى الأذهان هيبة التنس الجنوب إفريقي بعد مرور 26 عاماً، وتحديداً منذ بلوغ مواطنه واين فيريرا نهائي دبي في العام 1995، وفوزه باللقب على حساب الإيطالي أندريه غاودينزي بمجموعتين دون رد (6-3 و6-3).

وفي مسابقة الزوجي، احتاج الثنائي الكولومبي خوان سيبستيان كابل وروبرت فرح إلى حسم نتيجة الشوط الفاصل بواقع (10-7)، لضمان العبور إلى النهائي والفوز على الثنائي الألماني كيفين كراويتز وجان لينار ستروف، بعد أن تبادلا الهيمنة على نتيجتي مجموعتي لقاء النصف النهائي، بفوز الكولومبيين كابل وفرح بالمجموعة الأولى (6-2)، قبل أن تذهب المجموعة الثانية لصالح الثنائي الألماني كراويتز وستروف بنتيجة (6-2).

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