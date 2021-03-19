شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الأوروبية عن قرعة دورى الأبطال: فريق إنجليزي محظوظ.. ونهائي مبكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جذبت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أجريت اليوم الجمعة، في مدينة نيون السويسرية، عناوين الصحف العالمية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة باريس سان جيرمان مع نظيره بايرن ميونخ في تكرار لنهائي الموسم الماضي، ويصطدم ليفربول بريال مدريد، ويلتقى مانشستر سيتي مع بوروسيا دورتموند، أما تشيلسي سيواجه بورتو.

وعنونت صحيفة ديلي ميل «ليفربول يواجه ريال مدريد في ربع نهائي كبير، بينما يواجه المان سيتي، دورتموند هالاند».

وتابعت «أما تشيلسي كان محظوظًا بلقاء بورتو، إضافة إلى تكرار نهائي الموسم الماضي بين بايرن وباريس».

وكتبت صحيفة ذا صن «تشيلسي يحصل على بورتو، ليفربول ينتظر اختبار ريال مدريد، مع تكرار نهائي العام الماضي بين بايرن وباريس، ومانشستر سيتي يواجه دورتموند في مواجهة ستشهد عودة جادون سانشو إلى ملعب الاتحاد».

أما صحيفة بيلد عنونت «مبارزات قوية.. دورتموند أمام سيتي، وبايرن أمام باريس.. مهرجان كروي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا».

وكتبت صحيفة كيكر «مبارزة ألمانية محتملة في نصف النهائي.. بايرن يواجه باريس سان جيرمان، ودورتموند يلتقي مانشستر سيتي».

بدورها عنونت صحيفة ماركا «ريال مدريد يلتقي ليفربول في ربع نهائي دوري الأبطال.. الملكي في مباراة ساحرة أمام ليفربول، الفريقان توجا معًا بـ 19 لقبًا في البطولة الأوروبية».

من جانبها، عنونت صحيفة موندو ديبورتيفو «ليفربول منافس ريال مدريد في ربع النهائي.. الأحمر والأبيض يكرران نهائي كييف 2018.. الفائز من المواجهة يلتقي بالفائز من تشيلسي وبورتو».

وكتبت أيضًا «جوارديولا يلتقي مجددًا بدورتموند، ولكن هذه المرة على مقاعد سيتي».

وعنونت صحيفة ليكيب «باريس سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ في تكرار للنهائي الأخير الذي فاز به النادي الألماني».

أما صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت قالت «يا له من عرض كروي في ربع النهائي.. بايرن وباريس إضافة إلى ريال مدريد وليفربول».

- صورة أرشيفية