شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثجيت يطالب بتطعيم لاعبي إنجلترا قبل تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا بضرورة تطعيم اللاعبين ضد فيروس كورونا، إذ يخاطرون بصحتهم باللعب والسفر.

وتلقى أكثر من نصف أعداد كبار السن الجرعة الأولى من التطعيم في إنجلترا بعد وضع العاملين في مجال الصحة وكبار السن والمعرضين للخطر كأولوية.

وقال ساوثجيت: «برنامج التطعيم في إنجلترا كان مذهلا، تقريبا كل المعرضين للخطر تلقوا الجرعة الأولى، وجهة نظري أننا اقتربنا من فكرة أنه من المقبول أن يكون الرياضيون المحترفون في القائمة، نطالبهم بمواصلة اللعب، ويجب عليهم الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم من ظروف معينة، إنهم يخاطرون بالعودة إلى عائلاتهم وأغلبهم أصيب بالمرض لأنهم يعملون، لا أقول إنه يجب وضعهم قبل العاملين المهمين أو المدرسين لكننا اقتربنا من فكرة أنه من المقبول حصولهم على التطعيم، في الحقيقة كرة القدم تستطيع توفير المال لهيئة الصحة العامة بشراء التطعيم وتوزيعه».

وتلعب إنجلترا ضد سان مارينو في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022 في 25 مارس وتواجه ألبانيا بعد ذلك بثلاثة أيام ثم بولندا في 31 مارس.