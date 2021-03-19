شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح وليفربول يحققان أرقامًا كارثية في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي حقق رقما كارثيا خلال مشواره في الدوري الإنجليزي بالرغم من تربعه على عرش الهدافين في مسابقة البريميرليج.

ووفقا لما نشره موقع «givemesport»، محمد صلاح غاب عن التهديف خلال 6 مباريات كاملة خاضها مع فريقه الإنجليزي في البريميرليج، وبالرغم من ذلك الأمر لا يزال النجم المصري متفوقا على هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم لموسم 2020- 2021.

وبالنسبة للنجم السنغالي ساديو ماني، فأصبح الأول في تحقيق الأرقام السلبية خلال آخر 7 مباريات في الدروي الإنجليزي، أسد التيرانجا غاب عن التهديف خلال 7 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

ولم يخلُ ليفربول من الأرقام الكارثية هذا الموسم، الريدز سجل فقط 10 أهداف في آخر 15 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، وهذا يدل على ضعف الخط الهجومي لفريق ليفربول الذي يقوده النجم المصري محمد صلاح.

يسير يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا على عكس ما يقدمه مع فريقه داخل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووفقا لما أكدته شبكة أوبتا للإحصائيات الكروية ليفربول الإنجليزي استطاع اجتياز 12 مواجهة من أصل 13 في الأدوار الإقصائية بالمسابقات الأوروبية، تحت قيادة المدرب الألماني.

وفشل يورجن كلوب في مواجهة وحيدة أمام فريق أتلتيكو مدريد في دور ثُمن النهائي الموسم الماضي خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الأنفليد.

نتائج كلوب الكارثية مع ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي

خاض ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب 28 لقاء في المسابقة الإنجليزية، فاز في 12 لقاء، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 9 مباريات منها 4 متتالية، ووضع المدرب الألماني الريدز في المركز السادس برصيد 46 نقطة مبتعدا عن المربع الذهبي الذي يحتله تشيلسي برصيد 51 نقطة في المركز الرابع.