شكرا لقرائتكم خبر عن الحديث عن خلافات محمد صلاح مع ساديو ماني في ليفربول يتجدد مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر أحد الحسابات الخاصة بمشجعي نجم ليفربول، محمد صلاح، على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» مقاطع فيديو، كشفت «الخلاف» بين الدولى المصرى محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني.

ومن بين الفيديوهات التي نشرها الحساب، تجاهل ساديو مانى التمرير لمحمد صلاح في مباراة الأخيرة لفريق ليفربول أمام وولفرهامبتون، والتي انتهت بفوز «الريدز» بهدف دون مقابل، وأظهر الفيديو الذي نشره موقع «جيف مي سبورت» تواجد صلاح في موضع أفضل من ماني الذي كان يجب عليه أن يمرر الكرة إلى المصري الدولي إلا أن النجم السنغالي تجاهل ذلك، وفضّل التسديد.

وأرفق الحساب الفيديو مع منشور جاء فيه: «الفيديو يكشف سبب عدم استمرار يورجن كلوب على مواصلة النجاحات والفوز بشكل متواصل، إنه يتهاون مع اللاعبين ولا يتدخل فيما بينهم، وهو أمر نشاهده بشكل أسبوعي تقريبا في أرض الملعب».

وكان مهاجم ليفربول السابق، نيل ميللور، قد علق على المشكلة القائمة بين صلاح وماني بقوله إنه لا توجد ثمة شيء مثير للقلق، وقال ميلور في تصريحات لموقع «توك سبورت»، ونقلتها عنه صحيفة «آس» الإسبانية: «أعتقد أن كليهما يرغب في أن يكون الهداف. هذا كل ما في الأمر، فهما يرغبان في تسجيل الأهداف، ولا أعتقد أن هناك مشكلة».

كذلك أكد مايكل أوين، نجم الكرة الإنجليزية السابق، في تصريحات سابقة، أن ماني لا يحصل على ركلات جزاء لأنه لا يرغب في أن يسجل صلاح مزيدا من الأهداف، وشدد أوين على أن أفضل المهاجمين في العالم اشتهروا بكونهم أنانيين بطريقة ما، مضيفا «هؤلاء اللاعبون كانوا يذهبون للحصول على الحذاء الذهبي في الموسمين الماضيين، قد يكون ما أطرحه نوعا من النظريات الجامحة، لكنها الطبيعة التنافسية لماني وصلاح، رأيناهما لا يمرران إلى بعضهما البعض عندما يكون أحدهما في وضع أفضل بكثير من الآخر».

جدير بالذكر أنه في مايو الماضي، اعترف ماني بأن تعاقد ناديه مع صلاح صيف 2017، جعله يخاف على مركزه الأساسي في تشكيل الفريق.