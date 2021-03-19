شكرا لقرائتكم خبر عن بركات يعلن موعد وصول صلاح والنني وتريزيجيه لمعسكر المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد بركات مدير الكرة بالمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم موعد وصول ثلاثى الدورى الإنجليزى، محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمد النني لاعب أرسنال، ومحمود حسن «تريزيجيه» لاعب أستون فيلا، إلى صفوف معسكر منتخب مصر الذي يستعد لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس الجاري ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

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وأكد بركات وصول الثلاثي يوم الاثنين المقبل عقب خوضهم مباريات فرقهم بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتواجد محمود تريزيجيه مع فريقه أستون فيلا يوم الأحد المقبل أمام توتنهام، كما يرتبط النني بمباراة فريقه أرسنال أمام فولهام في نفس اليوم على أن يعود الثنائى معاً مساء يوم الإثنين للقاهرة، ونفس الأمر لمحمد صلاح الذي خاض مباراة في الدوري الإنجليزي يوم 15 مارس ولا توجد أي ارتباطات لفريقه حاليا.

وكان الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري، أعلن قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر المقرر انطلاقه يوم 21 مارس الجاري استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وضم البدري من لاعبي الأهلي كلًا من: محمد الشناوي- محمد هاني- أيمن أشرف- ياسر إبراهيم -عمرو السولية- حمدي فتحي- محمد مجدي أفشة- محمد شريف.

فيما ضم من الزمالك كلًا من: محمود عبدالرحيم جنش- أحمد أبوالفتوح -محمود حمدي الونش- طارق حامد- أحمد سيد زيزو.

ومن بيراميدز: عمر جابر- على جبر- أحمد أيمن منصور- محمد فاروق- إسلام عيسى.

كما ضم البدري أيضًا كلًا من محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش وعامر عامر حرس مرمى سيراميكا.

فيما انضم من سموحة: مصطفى فتحي- وحسام حسن- ومن سيراميكا أحمد ياسر ريان.