شكرا لقرائتكم خبر عن رد عنيف من عبدالمنصف على استبعاده من منتخب مصر: «ماليش قرايب ‏مهمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم محمد عبدالمنصف، نجم حراسة مرمى فريق وادي دجلة، الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، عقب استبعاده من قائمة الفراعنة استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القمر، بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

وكتب عبدالمنصف عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «محمد عبدالمنصف عامل موسم هايل بجد، وبيسأل المعايير اللي إيه على أساسها بيختار لاعبي المنتخب».

وواصل: «المعايير يا أستاذ محمد إنك تكون مابتلعبش أساساً بس ليك قرايب مهمين».

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعد عبدالمنصف رغم تألقه في حراسة مرمى دجلة هذا الموسم وأعلن عن ضم 4 حراس آخرين لقائمة مباراتي كينيا وجزر القمر وهم محمد الشناوي ومحمود جنش وعامر عامر ومحمد بسام.

ويلعب منتخب مصر أمام كينيا الخميس المقبل في نيروبي في الجولة الخامسة من عمر التصفيات، ثم يستضيف جزر القمر بالقاهرة يوم 29 من الشهر الجاري بالجولة الختامية.

ويحتل منتخب مصر قمة مجموعته بالتصفيات برصيد 8 نقاط.