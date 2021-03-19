شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لطارق حامد وزيزو في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض طارق حامد ومحمود عبدالعزيز «زيزو»، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة بصالة الجيمانيزيوم اليوم الجمعة داخل مقر النادي.

وحرص الثنائي طارق حامد ومحمود عبدالعزيز على خوض تدريبات منفردة بمقر النادي في الوقت الذي منح فيه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق راحة للاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة الترجي الأخيرة، وذلك للحفاظ على لياقتهما البدنية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 إبريل المقبل بالجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.