شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يجهز كريم العراقي ببرنامج تأهيلي مكثف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد على ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري برنامجا تدريبيا مكثفا لتجهيز كريم العراقي للمشاركة في مباريات الفريق عقب استئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب كريم العراقي عن المشاركة مع المصري لأكثر من ثلاثين يوماً بسبب الخلاف الذي نشب بينه وبين الجهاز الفني بسبب رفضه تمديد تعاقده، مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من حساباته الفنية.

وأعلن النادي المصري تمديد تعاقد كريم العراقي لثلاثة مواسم جديدة بعدما اتفق الطرفان على كافة النواحي المادية الخاصة بالتعاقد الجديد.

وانتظم العراقي في تدريبات المصري، الخميس، لأول مرة منذ فترة طويلة وأدى التدريبات الجماعية مع بقية زملائه، فضلاً عن أدائه بعض التدريبات البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال بالفريق وفقاً للبرنامج التدريبي المحدد له من قبل الجهاز الفني للفريق.