شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة كبيرة بـ«بوجبا» بعد تألقه أمام ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه كان يفتقد غياب بول بوجبا، وذلك بعدما قاد لاعب وسط فرنسا، الشياطين الحمر إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، بتسجيل هدف الفوز 1-0 على مضيفه ميلان، أمس الخميس.

واحتاج بوجبا، الذي غاب عن آخر 10 مباريات ليونايتد لإصابة في الفخذ، إلى 3 دقائق فقط، ليثبت قيمته للفريق في إياب دور الـ 16 بسان سيرو.

وعانى يونايتد لهز الشباك في الشوط الأول بعد التعادل 1-1 في أولد ترافورد، وشارك بوجبا في بداية الشوط الثاني، وترك بصمته على الفور بهدف رائع.

وأضاف سولسكاير: «افتقدنا بول، كان غائبا لنحو شهرين، سيمنحنا دفعة قوية فيما تبقى من الموسم».

ولم يقدم بوجبا الأداء المنتظر منذ انضمامه إلى يونايتد في 2016 في صفقة قياسية حينذاك، لكن مستواه في الموسم الحالي كان مذهلا، وساهم في احتلال يونايتد المركز الثاني في الدوري.

وأشاد زملاء بوجبا بإمكانيات اللاعب، وقال لوك شاو ظهير يونايتد، لشبكة «بي تي سبورت»: «الفارق يظهر دائما عندما يشارك لاعب مذهل مثل بوجبا، صنع الفارق».

وقال المدرب إن ماركوس راشفورد شعر بوخز بسيط قبل استبداله، لكن من المتوقع أن يكون جاهزا لمواجهة ليستر في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخرج راشفورد في بداية الشوط الثاني وشارك بوجبا بدلا منه.

وأوضح سولسكاير: «ماركوس شعر بوخز بسيط، لم نستطع المخاطرة ونأمل ألا تكون إصابة خطيرة، أعتقد أنه سيكون بخير»، وشارك راشفورد في 45 مباراة بكل المسابقات مع يونايتد هذا الموسم، وهو أكثر من أي لاعب آخر.

على الجانب الآخر، لم يستطع زلاتان إبراهيموفيتش، العائد من الإصابة، أن يترك بصمته مع ميلان، وأنقذ الحارس دين هندرسون كرة من المهاجم السويدي، ولم يستطع الفريق الإيطالي تهديد مرمى حارس يونايتد على مدار 90 دقيقة.

وقال إبراهيموفيتش: «لعبنا بشكل جيد في المباراتين، لكنها كرة القدم، لن تستطيع الفوز إذا لم تسجل، لم نستغل فرصنا، في تلك اللحظات نجح يونايتد في التسجيل. ستدفع الثمن عندما ترتكب الأخطاء».