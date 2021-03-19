شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطلب إقامة وديتين خلال فترة توقف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب على ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري من الجهاز الإداري للفريق تنظيم مباراتين وديتين خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

ويتوقف الدوري الممتاز حتى 30 مارس الجاري بسبب مشاركة منتخب مصر الأول لكرة القدم في مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022.

ويرغب على ماهر في تجربة مجموعة من الناشئين خلال الوديتين للوقوف على مستواهم تمهيداً للدفع بهم في المباريات المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

وشهدت تدريبات المصري الأخيرة تصعيد حازم موافي لاعب الشباب بالنادي بعدما أبدى على ماهر إعجابه بقدراته الفنية والبدنية وطلب من جهازه المعاون وضع برنامج خاص لتجهيز اللاعب خصوصاً أنه سيكون من العناصر التي سيمنحها الفرصة خلال الفترة المقبلة.