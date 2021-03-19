شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات في المنتخبات الأوروبية بسبب كورونا ورفض الأندية سفر لاعبيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستتأثر تصفيات كأس العالم في أوروبا وخارجها برفض الأندية ترك لاعبيها للمشاركة مع منتخباتهم بسبب إجراءات الحجر الصحي وقيود السفر جراء جائحة فيروس كورونا.

وأعلن إنتر ميلان الإيطالي، أمس الخميس، عدم مشاركة كل لاعبيه مع منتخباتهم بعد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوفه.

ومن المرجح ألا تترك الأندية الألمانية لاعبيها القادمين من النمسا لمباراة جارتها أمام أسكتلندا في التصفيات في 25 مارس الجاري، لكن المواجهة ستقام في موعدها مع اعتماد النمسا على تشكيلة احتياطية.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي إن أندية الدرجتين الأولى والثانية رفضت ترك لاعبيها الأجانب إذا كانت المباريات خارج منطقة الاتحاد الأوروبي بسبب إجراءات الحجر الصحي المشدد.

وكان الفيفا قد خفف لوائحه في هذا الشأن، ليصبح من حق الأندية عدم ترك لاعبيها للمنتخبات، إذا كانت هناك قيود على السفر من وإلى الدول التي تنتمي لها الأندية، أو في إلزام اللاعب بحجر صحي في دولته أو الدولة التي سيلعب فيها.

ومع قرار إنتر سيبقى البلجيكي روميلو لوكاكو والدنماركي كريستان إريكسن في ميلانو، كما سيغيب لاعبو نيراتزوري الإيطاليون عن تشكيلة منتخبهم أمام أيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا.

وقال يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، الأربعاء، إن فريقه سيمنع بعض لاعبيه من السفر.

وأضاف: «نبحث عن حلول فردية للاعبين الذين تم اختيارهم. لن نرسل أي لاعب إلى مناطق شديدة الخطورة أو مناطق ظهرت بها سلالة متحورة من الفيروس».

وأشار هانز فليك مدرب بايرن ميونخ إلى أن لاعبه النمساوي ديفيد ألابا لن يشارك في مباراة أسكتلندا.

وقال إنه لم يتضح بعد إمكانية ترك المهاجم روبرت ليفاندوفسكي للمشاركة مع بولندا ضد المجر وإنجلترا ووأندورا.

وتم اختيار لاعب بوروسيا دورتموند جود بلينجهام، البالغ عمره 17 عاما، في تشكيلة إنجلترا لمواجهة سان مارينو وألبانيا وبولندا لكن من المرجح ألا يسمح له بالسفر نظرا للقيود المفروضة في ألمانيا، وهو ما أكده أيضا المدير الفني لإنجلترا جاريث ساوثجيت.

وأوضح: «ما زلنا ندرس الحلول المتاحة وأردنا وجوده في التشكيلة».

على جانب آخر، قال ديدييه ديشامب مدرب فرنسا إنه سيملك تشكيلته الكاملة في مواجهة أوكرانيا على أرضه بالإضافة إلى مباراتي كازاخستان والبوسنة خارج فرنسا.

وأبلغ ديشامب الصحفيين أمس الخميس: «اتفقنا مع كل حكومات الدول التي يلعب فيها اللاعبون من أجل مشاركتهم مع فرنسا ومع أنديتهم عند العودة إليها».

وبالإضافة إلى المباريات في أوروبا تقام تصفيات كأس العالم في آسيا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «الكونكاكاف».

وتواجه المنتخبات الأفريقية مشكلة كبيرة بغياب اللاعبين البارزين في ظل إقامة آخر جولتين من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وكان من المتوقع سفر نحو 400 لاعب من أوروبا لتمثيل منتخباتهم، لكن تعديلات الفيفا تعني اعتماد أغلب المنتخبات على تشكيلات احتياطية في مباريات مهمة.

وبالإضافة لأندية فرنسا أبلغ العديد من المدربين والمسؤولين رويترز رفض أندية بلجيكا وألمانيا والنرويج وروسيا وسلوفاكيا ترك لاعبيها ومن المتوقع أن يزيد العدد في الأيام المقبلة.

وقال البلجيكي توم سانتفيت مدرب جامبيا الذي فقد 4 لاعبين بالفعل في تصفيات كأس الأمم الأفريقية: «إنه قرار سيئ منح الأندية حرية عدم ترك اللاعبين ثم إقامة المباريات بشكل طبيعي».

وأوضح: «الحجر الصحي ذريعة لحرمان المنتخبات من لاعبيها. لم يكن على الفيفا التدخل في علاقة الأندية والمنتخبات».

وتابع: «لو منعنا اللاعبين من السفر للمشاركة في تلك التصفيات فماذا سيحدث عند إقامة نهائيات كأس الأمم الأفريقية؟ الأمر لن يتوقف عند هذا الحد».