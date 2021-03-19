شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي يتعادل أمام ريزا سبور في حضور مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأخر فريق جالاتا سراى خلال أول دقيقتين من الشوط الأول لمباراة تشايكور ريزا سبور المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري التركي.

وسجل هدف الفريق الضيف برايان ساموديو، خاصة أن اللقاء يقام على أرض ملعب تورك تيليكوم آرينا معقل الفريق الأصفر والأحمر المحترف ضمن صفوفه مصطفى محمد.

وسجل هدف التعادل لفريق جالاتا سراي دي أندري يدلين عند الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بعدما سدد صاروخية في شباك الفريق الضيف.

مصطفى محمد يقود هجوم جالاتا سراي أمام تشايكور ريزا سبور

أعلن فاتح تريم مدرب جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة تشايكور ريزا سبور، ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري التركي. ويقود المهاجم المصري مصطفى محمد هجوم جالاتا سراي بمشاركة راديميل فالكاو مجددا أمام ريزا سبور.

وجاء تشكيل جالاتا سراي أمام ريزا سبور 19/3/2021 كالتالي:

حارس: فيرناندو موسليرا.

الدفاع: مارسيلو ساراتشي – ماركاو – نيكاديمو لوينداما – دياندري ييدلين.

الوسط: أوغينكارا إيتيبو- إيمري كلينيتش – جيدسون فيرنانديش – إيمري أكابابا.

هجوما: مصطفى محمد – راديمال فالكاو.

مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق والمنتخب الوطني وفريق جالاتا سراي، منذ قدومه للدوري التركي والقناص المصري ارتقى في كل شيء من حيث الأداء، والقيمة التسويقية العالمية.

ووفقا لما نشره موقع fotomac التركي، مصطفى محمد ارتفعت قيمته التسويقية ما يقرب الضعف، أثناء تواجد اللاعب في الزمالك كانت قيمته التسويقية العالمية على موقع Transfermarkt المتخصص في أسعار اللاعبين على مستوى العالم، 2 مليون يورو ونصف المليون، والآن أصبح عقب انضمامه لصفوف الفريق الأصفر والأحمر، 5 ملايين ونصف المليون يورو.

وقال التقرير إن مصطفى محمد تفوق على نجم الفريق فالكاو الذي انخفضت قميته التسويقية مليونًا ونصف المليون يورو، بعدما كان 3 ملايين ونصف المليون يورو، ولكن الآن أصبح 2 مليون ونصف المليون.