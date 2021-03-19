شكرا لقرائتكم خبر عن حمام إبراهيم وعطية صابر يقودان تدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد حمام إبراهيم وعطية صابر مران الفريق الأول لكرة القدم بجانب أحمد الدهراوى مدرب حراس المرمى، وذلك في أعقاب اعتذار البوسنى دراجان يوفيتش عن عدم الاستمرار في قيادة الدراويش.

المران شهد خوض اللاعبين مجموعة من الوحدات البدنية، قبل أن يعقد مدربا الفريق جلسة لمدة 15 دقيقة مع اللاعبين تم خلالها العمل على تحفيزهم ومطالبتهم بالتركيز في الملعب فقط والسعى لاستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل من أجل استعادة مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق.

وعاد محمد عمار قلب دفاع الفريق الشاب للتدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

غاب عن المران مجموعة كبيرة من اللاعبين لأسباب متنوعة، بينما قام على أبوجريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية بمتابعة المران من خارج الخطوط.

وحرص على أبوجريشة على الاطمئنان على إصابة محمد حسن ارتكاز الفريق، كما عقد عماد سليمان اجتماعا مع محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق، قبل أن يتم عقد جلسة مع الجهاز الطبى لمعرفة آخر المستجدات بالنسبة المصابين وموعد انضمامهم للتدريبات.