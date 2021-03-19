شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدفع بالعناصر الشابة في ودية الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أحمد صالح مع نظيره بنادى الإنتاج الحربى على تنظيم ودية تجمع الفريقين، الاثنين.

ويسعى الإسماعيلي لتجهيز لاعبيه خلال فترة توقف الدوري الممتاز بسبب ارتباط المنتخب الوطنى بمعسكر الإعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

ويدخل الإنتاج الحربى معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قبول استقالة البوسني يوفيتش بعد عدم تحسن نتائج الفريق على يديه خلال الفترة التي قاد خلالها الفريق واستقر مجلس الإدارة على إسناد المهمة لإيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة.

وينتظر أن يدفع الجهاز الفني للإسماعيلي خلال مواجهة الإنتاج الحربي بمجموعة من العناصر الشابة بالفريق والتي لم تحصل على فرصتها كاملة خلال مباريات الدوري السابقة للوقوف على مستواها وتحديد إمكانية منحها الفرصة خلال الفترة المقبلة.