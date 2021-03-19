شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأعلى أجرًا فى فرنسا.. سان جيرمان يحتل 11 مركزًا ونيمار فى الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر نيمار وكيليان مبابي، قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في فرنسا، التي نشرتها صحيفة ليكيب، اليوم الجمعة، والتي شغل بها لاعبو باريس سان جيرمان، أول 11 مركزا.

وبحسب تقديرات الصحيفة الرياضية الفرنسية، فإن صافي الراتب الشهري لنيمار، هو 3 ملايين و60 ألف يورو، دون احتساب المكافآت.

من جانبه، يتقاضى النجم الفرنسي كيليان مبابي، مليوني و98 ألف يورو شهريًا.

ويليهما في القائمة، ماركينيوس وماركو فيراتي براتب شهري يبلغ مليونًا و200 ألف يورو لكل منهما، ثم دي ماريا مليونًا و100 ألف يورو، يليه نافاس بمليون يورو.

وبعد هؤلاء يأتي ماورو إيكاردي، 800 ألف يورو، يليه مواطنه باريديس، 750 ألف يورو، ثم خوان بيرنات، 700 ألف يورو، وبريسنيل كيمبيبي، 670 ألف يورو، وأندير هيريرا 650 ألف يورو.

وكان وسام بن يدر نجم موناكو هو لاعب كرة القدم الفرنسي الأعلى أجرا خارج البي إس جي، حيث يتقاضى شهريا 650 ألف يورو، يليه من نفس النادي، الإسباني سيسك فابريجاس براتب 600 ألف يورو.

وتوقعت الصحيفة انخفاضا كبيرا في الإنفاق على الرواتب من جانب الأندية الفرنسية نتيجة الخسائر الضخمة التي ستتكبدها هذا الموسم، لا سيما فيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني للمباريات.