شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كينيا وموعد المباراة والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق لخوض مباراة كينيا المقررة يوم 25 من مارس الجاري في نيروبي ضمن التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022.

وتقام مباراة منتخب مصر ونظيره الكيني عند السابعة مساءً بتوقيت القاهرة تحت الأضواء الكاشفة بالعاصمة الكينية نيروبي.

وتطير بعثة منتخبنا الوطني إلى كينيا «الثلاثاء» على متن الطائرة الخاصة التي ستقلهم إلى هناك استعداداً لخوض المباراة ويسبق توجه الفريق إلى مطار القاهرة أداء مران صباحي في القاهرة قبل السفر حيث فضل حسام البدري المدير الفني للفريق أن يكون التدريب في كينيا مرة واحدة فقط على ملعب المباراة.

وينتظر أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من:

محمد الشناوي- محمد هاني- أحمد حجازي- على جبر- أحمد أبوالفتوح- محمد النني- طارق حامد- محمد صلاح- محمود حسن تريزيجيه- محمد مجدي قفشة- مصطفى محمد.

وستنقل قنوات بين سبورت المباراة خاصة وانها صاحبة الحق الوحيدة في بث ونقل المباراة.

ويتجمع المنتخب المصري «الأحد» في أحد فنادق القاهرة على أن يبدأ الفريق أول تدريباته «الاثنين» وينتظر أن يصل جميع اللاعبين المحترفين في نفس الموعد بعدما أنهى محمد بركات مدير المنتخب كافة الإجراءات الخاصة بوصولهم من الدول المحترفين بها.

ويسعى منتخب مصر للفوز على كينيا والعودة بنقاط المباراة الثلاثة لحسم التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بنسبة كبيرة.