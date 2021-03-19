شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد يشكو العنصرية بعد الخروج من الدورى الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بالتحرك بعدما اشتكى لاعبه جلين كمارا من تعرضه لإهانة عنصرية من أحد لاعبي سلافيا براج خلال الخسارة 2-صفر في الدوري الأوروبي أمس الخميس.

وكان كمارا غاضبا بعدما همس أوندريه كودلا بشيء في أذنه ووجه إليه حديثا وهو يضع يده على فمه مما أدى إلى شجار، وأكمل بطل اسكتلندا المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد كيمار روفه وليون بالوجن وودع المسابقة بالخسارة 3-1 في النتيجة الإجمالية.

وقال جيرارد "لاعب فريقي أبلغني أنها كانت إهانة عنصرية، أشعر بالغضب، أعلم جلين وأثق فيه مائة في المائة والأمر مخيب للغاية، إذا أردت توجيه حديث إليك على أرض الملعب فلماذا أضع يدي على فمي أو أهمس في أذنك، الأمر بيد اليويفا الآن وأتمنى ألا يتم إغفاله".

ونفى سلافيا تلك المزاعم وقال في بيان إن كمارا اعتدى على كودلا بعد المباراة وأوضح المدافع أن ما همس به للاعب الفنلندي لم يكن إهانة عنصرية.

كما تعرض المهاجم روفه لإهانة عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرده بسبب تدخل على أوندريه كولار حارس سلافيا.