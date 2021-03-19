شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات في ربع نهائي كأس السلة السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تنطلق، السبت، مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السموّ رئيس الدولة لكرة السلة للرجال للموسم الرياضي الحالي 2020- 2021، بإقامة 4 مباريات؛ حيث يلتقي الشارقة مع الجزيرة في السابعة مساء على صالة نادي بني ياس، وفي التوقيت نفسه يلتقي بني ياس والظفرة على صالة نادي الجزيرة.

وعلى صالة نادي الشارقة يواجه شباب الأهلي حامل لقب الدوري هذا الموسم البطائح صاحب المركز الثالث والبرونزية، كما تستضيف صالة نادي البطائح لقاء العين والنصر، وستكون جميع المباريات مصيرية على خط التأهل للدور نصف النهائي للبطولة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل 28 مارس/آذار بعد تأخير اتحاد اللعبة الموعد لمدة يوم بسبب النقل التلفزيوني، فيما تقام المباراة النهائية للبطولة يوم السبت 3 إبريل / نيسان المقبل.