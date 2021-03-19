شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يهدد صدارة الهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يحفل السبت الكروي في السعودية بست مباريات في انطلاقة الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين قبل توقف البطولة من أجل إتاحة الفرصة أمام المنتخب السعودي للاستعداد لمواجهتي الكويت وفلسطين ودياً في الأولى وضمن التصفيات المونديالية في الثانية.

وتتجه الأنظار صوب ثلاث مباريات تؤثر نتائجه في تركيبة الترتيب في المناطق المتقدمة، حيث يستضيف الهلال المتصدر القادسية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويستقبل الشباب الوصيف على ملعب الأمير خالد بن سلطان فريق التعاون، أما في الثالثة فيحل الاتحاد الثالث ضيفاً على الرائد في ملعب الملك عبدالله في بريدة.

ويسعى الهلال للاحتفاظ بالصدارة التي خطفها في الجولة 23 بعد فوزه على الوحدة 4-2 واستفادته من خسارة الشباب أمام الاتحاد 1-2 ليتساويا نقطياً برصيد 45 نقطة، في المقابل يدخل القادسية بعد خسارته التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك على يد التعاون، بجانب تباين نتائجه في آخر 4 مباريات «3 تعادلات وخسارة»، ما جعله يستقر في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، وتبدو الترشيحات في صالح الهلال الذي يقوده البرازيلي ميكالي ويضم كتيبة من النجوم بقيادة الفرنسي غوميز والأرجنتيني المتألق فييتو.

ويبحث الشباب عن ضرب 3 عصافير بحجر الفوز عندما يستقبل التعاون، استعادة الصدارة إذا تعثر الهلال أو البقاء في الشراكة معه، وردّ اعتباره من خسارته أمام التعاون في الدور الأول صفر-4.

ويمر «الليث» هو الآخر بتراجع في النتائج كلفه خساره 8 نقاط في آخر خمس جولات.

وعلى الجانب الآخر تشهد نتائج التعاون تحسناً كبيراً مكنه من بلوغ المركز الرابع برصيد 35 نقطة وأيضاً تأهل على نصف نهائي كأس الملك وبات على مشارف تحقيق موسم ناجح.

وفي بريدة سيكون الاختبار صعباً على الاتحاد في ظل تساوي الطموحات بينه وبين مضيفه الرائد المتواجد في المركز 11 برصيد 28 نقطة ويحتاج للفوز من أجل تحسين مركزه في سلك الترتيب.

ويدخل فريق الاتحاد المباراة بعدما أحيا حظوظه في المنافسة على اللقب؛ إذ بات لديه 41 نقطة متأخراً بأربع نقاط عن الهلال والشباب، بيد أن «العميد» تلقى الثلاثاء ضربة معنوية قوية عندما خرج على يد الفتح من ربع نهائي كأس الملك أحد الأهداف القريبة منه من بين 3 ألقاب مهيأ للفوز بأحدها «الدوري وكأس العرب».

في بقية المباريات، تنتظر جماهير النصر فريقها على ملعبه «مرسول بارك» عندما يستضيف الباطن صاحب المركز 12، ويبدو النصر الذي يحتل المركز السادس بحالة أفضل من السابق خاصة مع عودة هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله القوية، حيث قاد الفريق لهزيمة الأهلي دورياً 2-1 وللتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب العين بثلاثية نظيفة وبلغ حمدالله مع تلك الانتصارات رقمه المئوي تهديفياً بالقميص الأصفر.

والمباراة تعني للسماوي أهمية كبيرة، حيث تسعى كتيبة البرتغالي جاريدو للعودة بنتيجة إيجابية تساعد الفريق على إحياء مهمته لأجل الهروب من الهبوط.

ويستضيف الفتح المنتشي بتأهله إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب الاتحاد الجداوي الآخر الأهلي صاحب المركز الخامس والذي تعرض لسلسلة متوالية من الهزائم في آخر أربع مباريات، والمباراة هامة للأهلي من أجل مصالحة جماهيره واستعادة المركز الرابع، ولا تقل الأهمية عند الفتح الذي يحتل المركز 13 برصيد 28 نقطة ويسعى للهروب من دائرة المهددين بالهبوط.

وتدور على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام مواجهة ثأرية تجمع بين الفيصلي العاشر والاتفاق السابع بعدما فاز الاتفاق في لقاء الدور الأول 3-0 على ملعب الفيصلي.شرح

لقطة من الدوري السعودي