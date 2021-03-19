شكرا لقرائتكم خبر عن 25 لاعباً في تشكيلة العراق لمواجهة أوزبكستان الودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

استدعى السلوفيني سيرتشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، 25 لاعباً للمعسكر التدريبي الذي سيقام في العاصمة الأوزبكية طشقند، الاثنين، إذ يتضمن المعسكر مباراة تجريبية مع منتخب أوزبكستان ستقام في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.

واختار كاتانيتش كلاً من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي، مصطفى محمد جبر، أحمد إبراهيم، سعد ناطق، علي فائز، ميثم جبار، فيصل جاسم، ضرغام إسماعيل، حسن رائد، مصطفى محمد معن لخط الدفاع. وأمجد عطوان، صفاء هادي، إبراهيم بايش، محمد قاسم ماجد، حسين علي، أحمد عبد حسين، همام طارق، بشار رسن، شيركو كريم لخط الوسط، وعلاء الزهرة، أيمن حسين، محمد داوود.

ومن المتوقع أن يعود المنتخب العراقي إلى بغداد في اليوم الثاني لإقامة المباراة.