شكرا لقرائتكم خبر عن "شامخ" يستهدف كلاسيكي جبل علي في ختام الموسم الـ29 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «الأب الروحي»، لمضمار جبل علي، يودع المضمار الأصفر موسم 2021-2020 بحفل سباقاته الأخير والذي يحمل اسم «زعبيل 2»، ويشتمل على سبعة أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، أبرزها سباق «كلاسيكي جبل علي - اليوبيل الفضي» في الشوط الرابع، وكأس محمد أحمد طه في الشوط السادس، ويبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة في السباق الحادي عشر والأخير لسباقات الموسم التاسع والعشرين، 790 ألف درهم برعاية من شادويل وديرنزتاون.

في الشوط الرابع سباق جبل علي كلاسيك (اليوبيل الفضي) لمسافة 1400 متر – كونديشنز، يدافع «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن سجله الخالي من الخسارة في جبل علي، أمام خيول أكثر خبرة وأعلى تصنيفاً؛ حيث يواجه صاحب الأرض أسماء قوية مثل «كمبير» ل «آر آر آر ريسينج»،فيما يدفع سالم بن غدير بكل من «هايد بارك» و«ذا بيرفكت كراون».

وخصص الشوط السادس لخيول التكافؤ لمسافة 1950 متراً وهو سباق خصص لتكريم الإعلامي الراحل محمد أحمد طه رئيس تحرير مجلة «العاديات» وعضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية. وينطلق الحفل بسباق للمبتدئة في عمر الثلاث سنوات لمسافة 1400 متر؛ حيث تتجه الأنظار نحو «رير نينجا» الذي لم يحل خارج الميزان في غالبية انطلاقاته.

ويشهد الشوط الثاني سباق هانديكاب لمسافة 1400 متر بمشاركة 16 خيلاً في عمر الأربع سنوات فما فوق، ويدفع مصبح المهيري بالجواد «مقرب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أمام رفيقه في الشعار «المرعب» بإشراف علي الرايحي وقيادة كرولي الذي سجل فوزاً قوياً في بداية الموسم.

وتلتقي مهرات الثلاث سنوات في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «كونديشنز»، وجميعها تزور المضمار الأصفر للمرة الأولى بعد مشاركتها في ميدان، وتنطلق في هذا السباق «نايفة» بالشعار الأصفر بإشراف بشالارد وتبحث عن تحقيق الفوز بكونها أبرز المرشحات لتحقيق الانتصار، وفازت حاملة الوزن الأعلى «سوبر شيانتي» بإشراف واتسون وقيادة دوبس في انطلاقتها الأولى للمبتدئة أمام صاحبة الأرض «نايفة» وهي إحدى المرشحات أيضاً.

وفي خامس الأشواط لمسافة 1200 متر «هانديكاب»، هناك «إمبريزون» و«تابرناس» المتألقان على ذات المضمار والمسافة.

وينطلق «أنتولد سيكريت» بإشراف سالم بن غدير وقيادة زياني ورفيقه في الإسطبل «تولومونت» في الشوط السابع الذي تبلغ مسافته 1950 متراً «تكافؤ».

40 ألف درهم جوائز الترشيحات

أولاً: جوائز مسابقة جبل علي أونلاين للأشواط الستة، ويبلغ إجمالي جوائز هذه المسابقة 26 ألف درهم. ثانياً: جوائز مسابقة جبل علي أونلاين للنقاط لأعلى للأشواط، ويبلغ إجمالي جوائز هذه المسابقة 10 آلاف درهم، بواقع ألفي درهم لكل شوط من الأشواط الخمسة (1,2,5,6,7) وفي حالة كان السباق يتكون من سبعة أشواط، أو الشوط (1,2,5,6) إذا كان السباق يتكون من ستة أشواط توزع للحاصلين على أعلى نقاط في كل شوط على حدة من الأشواط المذكورة، وتوزع كالآتي: الأول: 400 درهم، الثاني: 400 درهم، الثالث: 400 درهم، الرابع: 400 درهم والخامس: 400 درهم. ثالثاً: جوائز مسابقة جبل علي أونلاين المزدوجة، ويبلغ إجمالي جوائز هذه المسابقة 4 آلاف درهم توزع على المشاركين الحاصلين على الترتيب الصحيح للجياد الثلاثة الأولى في الشوطين الثالث والرابع معاً.