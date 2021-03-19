هاريس يضيف شابوفالوف الى لائحة ضحاياه.. ويتأهل للنهائي

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دبي: أضاف الجنوب إفريقي لويد هاريس المتأهل من التصفيات الكندي دنيس شابوفالوف المصنف ثالثاً إلى لائحة ضحاياه بفوزه عليه 6-7 (5-7)و6-4 و7-6 (8-6) في نصف نهائي دورة دبي الدولية لكرة المضرب الجمعة، وتأهل الى المباراة النهائية.

وواصل لويد مغامرته على الملاعب الإماراتية بعدما كان أقصى الياباني كي نيشيكوري، والصربي فيليب كرايينوفيتش الرابع عشر، وضحيته الكبرى النمسوي دومينيك تييم المصنف أول في دبي، وذلك بالفوز عليه 6-1 و3-6 و6-3.

ومرة جديدة فشل شابوفالوف في تخطي عقبة نصف نهائي إحدى الدورات، بعدما اضاع حظوظه بالوصول إلى المباراة النهائية بعد كسبه المجموعة الاولى 7-6 (7-5) وتقدمه 4-2 في الثانية.

إلا أن الكندي أهدر الكثير من الكرات وارتكب العديد من الأخطاء، ليمنح على طبق من ذهب المجموعة الثانية لمنافسه هاريس، فعرف الاخير كيف يقف في وجه انتفاضته في المجموعة الثالثة ليحسمها 7-6 (8-6) والمباراة لصالحه.

ودافع الجنوب إفريقي باسلوب رائع أمام ضربات الكندي ورفع من مستواه، ليخرج فائزا للمباراة السادسة تواليا.

غير أن آمال هاريس كادت أن تتلاشى في بلوغ النهائي بسبب شعوره بآلام في الفخذ الأيمن، فطلب وقتا مستقطعا طبيا عندما كانت النتيجة تشير ألى تاخره 3-4 في المجموعة الاولى.

وضرب هاريس في النهائي الثاني في مسيرته، موعدا مع الفائز من المباراة الروسية النكهة بين أندري روبليف وأصلان كاراتسيف.