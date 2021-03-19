شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة أفضل لاعب فى الجولة الرابعة بأبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي، أفضل لاعب في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد مساهمته الفعالة في فوز فريقه على فيتا كلوب خارج أرضه بثلاثية نظيفة.

وقدم أفشة واحدة من أفضل مبارياته مع الأهلي ونجح في تسجيل هدف والمساهمة في أكثر من هدف، كما اختير هدفه الأفضل في الجولة الرابعة بعدما استلم الكرة وراوغ مدافع فيتا كلوب وسددها أقصى يمين حارس الفريق البترولي لترتطم بالقائم وتعانق الشباك.

وكتبت صفحة الكاف عبر تويتر: " لاعب الأسبوع للمرة الثانية على التوالي محمد مجدي أفشة الأفضل في الجولة من دوري أبطال إفريقيا بعد الأداء الرائع أمام فيتا كلوب!".

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 10 نقاط.

ونشرت صفحة الكاف فيديو لملخص لمسات أفشة في مباراة فيتا كلوب، وإسهاماته في فوز فريقه بثلاثية نظيفة خارج أرضه.