شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يوقع عقود تدريب الإسماعيلي بعد الاتفاق مع المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة عقود تدريب النادي الاسماعيلي، في حضور اللجنة الفنية للدراويش بقيادة علي أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الورداني والنائب احمد عثمان.

ونجح مسئولو نادي الإسماعيلي في التوصل لاتفاق مع مصر المقاصة ينص علي إعلان الفريق الفيومي إقالة ايهاب جلال من منصبه حتي يحق له تدريب الأسماعيلي بحسب لائحة اتحاد الكرة .

ومنحت اللجنة الفنية للإسماعيلي مسئولي نادي مصر المقاصة قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد ايهاب جلال والمقدر بـ ٢ مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل المدير الفني لقيادة الدراويش.

ومن المقرر أن يعلن مصر المقاصة بيان رسمي بإقالة إيهاب جلال من منصبه، ثم يتبعه إعلان الإسماعيلي تعاقده مع المدرب لنهاية الموسم خلفا البوسني دراجان يوڤيتش المدير الفني للفريق الذي اعتذر عن الاستمرار في منصبه.

كان مسئولو الإسماعيلى قبلوا اعتذار البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى،بشأن عدم الاستمرار فى قيادة الفريق الأول بعد تراجع النتائج رغم تقديم عروض جيدة ، حيث قاد يوفيتش الفريق فى 8 مباريات بينهم كأس مصر، حيث فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى ثلاث مواجهات وخسر 4 مباريات.

الفريق سجل تحت إدارة مدرب أول أغسطس الأنجولى سابقا 5 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف وتم تحقيق كلين شيت فى لقاء.