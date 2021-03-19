شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلى أوليفيرا يبدأ مهام عمله بتدريب حراس الزمالك غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود البرازيلى أرتور أوليفيرا تدريبات حراس مرمى الزمالك، خلال التدريب الجماعى الذى سيقام غدًا السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزئر، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

ووصل أوليفيرا إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وعقد مدرب الحراس الجديد جلسة مع مسئولى الزمالك، ومن المنتظر أن يتولى مهام عمله بشكل رسمى بداية من مران الغد.

ويتولى أرتور أوليفيرا مهمة تدريب حراس مرمى الزمالك فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، خلفًا لأيمن الطويل الذى تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل عمرو عبد السلام الذى كان متواجدًا فى الجهاز الفنى السابق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو.

ومن المقرر أن يغيب محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك عن تدريبات الفريق غدًا، بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب الوطنى، استعدادًا لمواجهتى كينيا وجزر القمر.

ويحتاج الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.