شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ومحمود عبد العزيز يخوضان تدريبات فردية فى الزمالك رغم الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض طارق حامد ومحمود عبد العزيز "زيزو"، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة بصالة الجيمانيزيوم اليوم الجمعة داخل مقر النادي، وحرص الثنائي على خوض تدريبات منفردة بمقر النادي في الوقت الذي منح فيه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق راحة للاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة الترجي التونسى الأخيرة.

وحرص طارق حامد ومحمود عبد العزيز على خوض تدريبات منفردة اليوم، الجمعة، فى صالة الجيم بالنادى، من أجل الحفاظ على معدل لياقتهما البدنية وعدم التأثر بفترة الراحة التى حصلا عليها.

وانضم طارق حامد، مع كلاً من محمود عبد الرحيم جنش ومحمود الونش وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح من الزمالك لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2022.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل وفي إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

ويحتاج الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.