شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة رباعية غدا لحسم رحيل إيهاب جلال عن المقاصة وقيادة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول داخل نادي المقاصة تفاصيل المفاوضات الجارية مع مسئولي الإسماعيلي بشأن الموافقة على رحيل إيهاب جلال لتولي القيادة الفنية للدراويش في الفترة القادمة خلفا للبوسني دراجان يوفيتش، باعتباره المرشح الأول لقيادة الإسماعيلي وتصحيح مساره بالدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن مسئولي نادي الإسماعيلي عرضوا على نظرائهم في المقاصة تحمل قيمة الشرط الجزائي في عقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي وقيمته 2 مليون جنيه، نظير موافقة إدارة المقاصة على رحيل المدرب لتولي القيادة الفنية للدراويش.

وأشار إلى أن مسئولي الإسماعيلي يرغبون في الحصول على موافقة المقاصة كشرط لرحيل إيهاب جلال، لأن رحيله دون موافقة النادي الفيومي يمنعه من تدريب أي فريق آخر حتى نهاية الموسم الحالي وفقا للائحة الموضوعة من قبل اتحاد الكرة قبل انطلاق الموسم الحالي، لذا يرغب مسئولي الدراويش في أن يكون قرار رحيل إيهاب جلال عن المقاصة إقالة وليست استقالة، حتى يتسنى له الرحيل لتولي تدريب الإسماعيلي في الفترة المتبقية من عمر الدوري.

وأضاف المصدر أن إيهاب جلال يرغب في تدريب الإسماعيلي لأن الفريق يمر بظروف صعبة، كاشفا أنه سيُعقد اجتماع رباعي غدا السبت بين أحمد هويدي القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة المقاصة ووليد هويدي، مدير الكرة بالنادى، وقد يحضرها أحمد عبد الخالق المشرف على الكرة والراعي الرسمي للمقاصة، في حضور علي أبو جريشة المشرف على الكرة بالإسماعيلي وأحمد عثمان النائب عن مدينة الإسماعيلية، والمفوض بإدارة شئون النادي بدلا من أخيه إبراهيم عثمان.

استطرد المصدر أن مسئولي الإسماعيلي عرضوا دفع 2 مليون لإقناع إدارة المقاصة بقبول العرض المقدم للتنازل عن إيهاب جلال، مشيرا إلى أنه بسبب إصرار إيهاب جلال على الرحيل للإسماعيلي سترضخ الإدارة لطلبه وسيتم تقديم بيان شكر له عن الفترة التي قضاها في قيادة المقاصة.