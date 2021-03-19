شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. ظهور أبو جريشة واجتماع مع صادق بعد رحيل يوفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد حمام إبراهيم، وعطية صابر، مران الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، بجانب أحمد الدهراوى مدرب حراس المرمى، وذلك فى أعقاب اعتذار البوسنى دراجان يوفيتش عن الاستمرار فى قيادة الدراويش.

المران شهد خوض لاعبو الإسماعيلي مجموعة من الوحدات البدنية ، قبل أن يعقد مدربا الفريق جلسة لمدة 15 دقيقة مع اللاعبين تم خلالها العمل على تحفيزهم ومطالبتهم بالتركيز فى الملعب فقط والسعى لاستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل من أجل استعادة مسيرة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق.

وعاد محمد عمار قلب دفاع الفريق الشاب للتدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته ، بينما غاب عن المران مجموعة كبيرة من اللاعبين لأسباب متنوعة ، بينما قام على أبوجريشة وعماد سليمان عضوا اللجنة الفنية بمتابعة المران من خارج الخطوط.

وحرص على أبو جريشة على الإطمئنان على إصابة محمد حسن ارتكاز الفريق ، كما عقد عماد سليمان اجتماعا مع محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق ، قبل أن يتم عقد جلسة مع الجهاز الطبى لمعرفة أخر المستجدات بالنسبة المصابين وموعد انضمامهم للتدريبات.

اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أحمد صالح مع نظيره بنادى الإنتاج الحربى على تنظيم ودية تجمع الفريقين يوم الأثنين المقبل، جاء ذلك ، خلال فترة التوقف حاليا بسبب ارتباط المنتخب الوطنى بمعسكر الإعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، بختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

الجدير بالذكر أن الفريق الحربى يخوض معسكر فى الإسماعيلية، تحضيرا لاستئناف المسابقة.

كان مسئولو الإسماعيلى قد قبلوا اعتذار البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى،بشأن عدم الاستمرار فى قيادة الفريق الأول بعد تراجع النتائج رغم تقديم عروض جيدة ، حيث قاد يوفيتش الفريق فى 8 مباريات بينهم كأس مصر، حيث فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى ثلاث مواجهات وخسر 4 مباريات.

الفريق سجل تحت إدارة مدرب أول أغسطس الأنجولى سابقا 5 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف وتم تحقيق كلين شيت فى لقاء.