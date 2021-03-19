شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يعود لصدارة المجموعة الثانية بفوز غال على بورتو.. وبتروجت يُسقط الترسانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل مباريات الجولة 18 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية واستطاع فريق الداخلية بقيادة محمد يسري ، العودة لاعتلاء قمة المجموعة بتغلبه علي بورتو بهدفين لثلاثة في مباراة مثيرة أحرز أهداف الداخلية علي حسين و مصطفي عز هدفين وأحرز هدفي بورتو حسين البدري وسيد حمدي بهذه النتيجة رفع الداخلية رصيده إلى 32 نقطة على القمة وتجمد رصيد بورتو عند 30 نقطة ليتراجع للمركز الثانى.

وبقيادة ربيع ياسين حقق بتروجيت فوزه الثاني علي التوالي أمام فريق الترسانة بهدف دون رد أحرزه رشاد المتولي ورفع بتروجيت رصيده من النقاط إلى 22 نقطة بينما تراجع الترسانة للمركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وحقق كوكاكولا فوزا غاليا علي منتخب السويس بهدفين دون رد أحرزهما كريم عبد النبي وكريم حلاوة، ليرفع كوكاكولا رصيده إلى 30 نقطة فى المركز الرابع، بينما تجمد رصيد منتخب السويس عند 23 نقطة، وتعادل النصر مع فريق الزرقا بهدف لمثله، أحرز للزرقا نور الدين العشري وأحرز هدف النصر أحمد خليل كالوشا.

كنا تعادل النجوم مع زد 1/1 تقدم لزد أحمد جعفر وتعادل لفريق النجوم محمد همام ، وحقق القناة الفوز علي جمهورية شبين أحرزه إسلام سيد، كما تغلب طنطا علي سرس الليان بهدفين دون رد أحرز هدفي طنطا محمد ماجد أونش وحسام غالي من ركلة جزاء ، وتعادل السكة الحديد مع المريخ 1/1، وأحرز هدف المريخ أحمد حمزة وتعادل لنادي السكة محمد العربي.