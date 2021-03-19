شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السيد يتأهل لدور الـ64 الرئيسى بكأس العالم لسيف المبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل أحمد السيد لاعب المنتخب الوطنى لسيف المبارزة إلى دور الـ 64 الرئيسى بالفوز على بطل بولندا 15/10 فى دور الـ 64 التمهيدى بكأس العالم لسيف المبارزة بروسيا .

من المقرر أن تقام منافسات السيدات غدا السبت قبل إنطلاق منافسات الفرق ، حيث ان هذه المنافسة مؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 .

بينما تأهل أيمن فايز لاعب المنتخب الوطنى للسلاح إلى الدور الرئيسى ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة بالفوز فى جميع مبارياته فى دور المجموعات .

كما أعلن مسئولو اتحاد السلاح مسبقا عن أسماء اللاعبين المشاركين فى بطولة الجائزة الكبرى للشيش بقطر المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 وحتى 29 مارس الجارى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: علاء أبو القاسم و محمد ماهر حمزة و محمد حسام و يوسف سناء و يارا الشرقاوى و نورا منير و نهى هانى و مريم أحمد ، تحت قيادة المدير الفنى ماهر حمزة و المدرب طارق مجدى.

ويستعد الاتحاد المصرى للسلاح لاستضافة بطولة العالم للناشئين والشباب المحدد لها الفترة من 3 و إلى 11 أبريل المقبل باستاد القاهرة.

وكشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن بدأ تطبيق نظام الفقاعة الطبية على المشاركين فى بطولة العالم للناشئين بداية من يوم 31 مارس الجارى ، مؤكدا على إنه تم إبلاغ الدول المشاركة على الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

كما أكد الحسينى دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب التى ستسضيفها مصر أبريل المقبل فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا.

وقال الحسينى إن اللاعبين المشاركين فى البطولة من الوفود المشاركة من المصطحبين أسرهم سيطبق عليهم أيضا نظام الفقاعة الطبية.