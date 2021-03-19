شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع معاونية لوضع خطة الزمالك فى فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك غدا، السبت، برنامج الإعداد الخاص للفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية، بسبب التوقف الدولى، وانشغال منتخب مصر بمواجهتى كينيا وجزر القمر.

ويجتمع المدير الفني بجهازه المعاون غدا، على هامش المران الأول عقب نهاية فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام عقب الخسارة من الترجى التونسى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على ستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا.

ويحدد كارتيرون في اجتماعه بالجهاز المعاون برنامج الفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية سواء بإقامة مباريات ودية من عدمها استعدادا لاستئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وحدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري، ويعاونه يحيى التوالي وحمزة النصيري، والحكم الرابع عادل زوراق، والإيفواري ريني ولياميز مراقبا للمباراة.