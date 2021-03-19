الخليج 365 يكشف.. متى يبدأ الأهلي تجديد عقود رباعي الفريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن هناك اتجاه داخل إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب على تمديد عقود الرباعي التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي وعمرو السولية وصلاح محسن عقب نهاية مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، أن هناك اتفاق على بدء التفاوض مع الرباعي عقب نهاية مرحلة دور المجموعات وتحديدًا عقب مباراة سيمبا التنزاني والمقرر لها العاشر من أبريل المقبل.

المصدر أشار إلى أن هناك حالة من الثقة بين الأهلي والرباعي حول تمديد العقود، حيث تلقى جونيور أجايي إشادة من مدرب الفريق بيتسو موسيماني والذي وصفه بـ"اللاعب الذكي".

وأكمل المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن مستوى صلاح محسن في تطور بصورة رائعة تحت قيادة المدير الفني الجنوب أفريقي، أما بالنسبة لمعلول والسولية فالثنائي خارج التقييم.

ومن المقرر أن ينتهي عقود الرباعي مع الأهلي في نهاية يونيو من عام 2022، إلا أن رغبة النادي في تجديد عقودهم في الفترة المقبلة لمدة أطول لضمان الاستقرار داخل الفريق.

وأنهى المصدر، أن دورة تمديد التعاقد بالاهلي تسير وفق نظام محدد وواضح حيث يتم الحصول علي رأي الجهاز الفني والذي ينحصر رأيه عند المستطيل الأخضر بما فيه المباريات والتدريب والإنضباط السلوكي والإلتزام وبعدها يكون قرار لجنة التخطيط بتحويل رأي المدير الفني لتقييم مادي طبقًا للنظام المعمول به داخل الفريق والشرائح المتفق عليها بعد تعديلها قبل بداية الموسم الحالي بما يتناسب مع المستجدات.

وينتظر الأهلي خوض مباريات مصيرية في مشوار حملة الدفاع عن لقبه من حيث بطولة دوري أبطال أفريقيا من خلال مواجهة المريخ السوداني في السودان ثم استقبال سيمبا التنزاني في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ويمتلك الأهلي في رصيده سبع نقاط حيث يتصدر سيمبا الترتيب برصيد عشر نقاط، في المقابل يأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط وأخيرًا المريخ برصيد نقطة.