لحظة بلحظة.. جالاتا سراي 3 - 3 ريزه سبور.. خروج مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا التغطية المباشرة لمباراة الجولة 31 في الدوري التركي بين جالاتا سراي وريزه سبور.

ويُشارك المصري مصطفى محمد أساسياً في أخر ظهور له قبل الانضمام لمعسكر منتخب بلاده لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا.

وكان مصطفى قد غاب عن فريق في المباراة السابقة بسبب حصوله على كارت أحمر وإيقافه لمدة مباراة، ليعود أمام ريزه أملاً في العودة للتسجيل قبل التوقف الدولي.

ويدخل جالاتا سراي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بشكتاش المتصدر.

انطلاق المباراة

في الدقيقة الثانية تقدم فريق ريزيسبور بهدف عن طريق لاعبه برايان ساموديو.

وفي الدقيقة 14: ردّ جالاتا سراي سريعاً بهدف التعادل عن طريق لاعبه دي أندري.

وعاد جالاتا سراي مرة أخرى في الدقيقة 31 ليُسجل لاعبه إمري أكبابا الهدف الثاني.

الدقيقة 38: فالكو سدد كرة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 41: تعادل فيرناندو بولدرين لنادي ريزيسبور بهدف ثاني.

الدقيقة 42: كاد مصطفى محمد يتقدم لفريقه ولكن الكرة التي وجهها برأسه مرت بجوار القائم.

انتهاء الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الثاني فور بدايته:

وفي الدقيقة 54: عاد ريزيسبور للتقدم بهدف من ركلة جزاء سددها ميلان سكودا.

الدقيقة 71: أخرج المدير الفني لجالاتا سراي مصطفى محمد وأشرك بدلًا منه سفيان فيغولي.

وعاد جالاتا سراي في الدقيقة 74 للتعادل بهدف سجله ياسين مرياح لاعب ريزيسبور في مرماه بالخطأ.

وشهدت الدقيقة 79 طرد لاعب جالاتا سراي دياندري يدلين.

وفي الدقيقة 90+3: خطف برناندو أندرادي دوس سانتوس هدف الفوز لفريق ريزيسبور.