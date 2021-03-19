الامارات | العثور على قميص ريال مدريد "رقم 7" في غرفة ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قميص ريال مدريد "رقم 7" في غرفة ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفظ الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بقمصان عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة في غرفة خاصة داخل منزله والتي يتردد عليها كلما أهداه لاعب قميصاً لتعليقه على حائط الغرفة الذي يزهو بأسماء لامعة من أصدقاءه وكبار اللاعبين.

وكان الملفت في الصورة التي نشرتها "صحيفة "صن" البريطانية، جلوس ساحر التانغو وابنه ماثيو وسط تلة من القمصان من شتى الأندية العالمية من بينها قميص نادي ريال مدريد للمهاجم السابق الفذ راؤول غونزاليس الشهير بالرقم "7"، في وقت رددت صحف أوروبية يتقدمها "ماركا" بأن الغرفة تحتوي أيضاً قميصاً للاعب النادي الملكي سابقاً ومدربه حالياً الفرنسي زين الدين زيدان.

يذكر أن ميسي صرح سابقاً بأنه لم يطلب طوال مسيرته قميص أي لاعب في فريق منافس إلا مرة واحدة، كانت من نصيب زين الدين زيدان.

وأظهرت الصورة قميصاً معلقاً أعلى الغرفة يحمل اسم اللاعب المغربي يوسف العربي هداف فريق غرناطة سابقاً، وتقول صحيفة "ماركا" أنه اللاعب العربي الوحيد الذي يعلق قميصه في غرفة الساحر الأرجنتيني.

نتساءل إن كانت الغرفة تتزين بقميص الأسطورة الآخر البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي واكبت مسيرته طوال السنوات الماضية تنافساً ملفتاً بين كلا اللاعبين أسفرت عن فوز "البرغوث" بست كرات ذهبية مقابل خمسة كرات لـ"الدون".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news