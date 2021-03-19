اخبار الرياضه

الامارات | العثور على قميص ريال مدريد "رقم 7" في غرفة ميسي

0 نشر
محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على قميص "رقم 7" في غرفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفظ الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الإسباني بقمصان عدد كبير من نجوم الساحرة المستديرة في غرفة خاصة داخل منزله والتي يتردد عليها كلما أهداه لاعب قميصاً لتعليقه على حائط الغرفة الذي يزهو بأسماء لامعة من أصدقاءه وكبار اللاعبين.

وكان الملفت في الصورة التي نشرتها "صحيفة "صن" البريطانية، جلوس ساحر التانغو وابنه ماثيو وسط تلة من القمصان من شتى الأندية العالمية من بينها قميص نادي ريال مدريد للمهاجم السابق الفذ راؤول غونزاليس الشهير بالرقم "7"، في وقت رددت صحف أوروبية يتقدمها "ماركا" بأن الغرفة تحتوي أيضاً قميصاً للاعب النادي الملكي سابقاً ومدربه حالياً الفرنسي زين الدين زيدان.

يذكر أن ميسي صرح سابقاً بأنه لم يطلب طوال مسيرته قميص أي لاعب في فريق منافس إلا مرة واحدة، كانت من نصيب زين الدين زيدان.

وأظهرت الصورة قميصاً معلقاً أعلى الغرفة يحمل اسم اللاعب المغربي يوسف العربي هداف فريق غرناطة سابقاً، وتقول صحيفة "ماركا" أنه اللاعب العربي الوحيد الذي يعلق قميصه في غرفة الساحر الأرجنتيني.

نتساءل إن كانت الغرفة تتزين بقميص الأسطورة الآخر البرتغالي الذي واكبت مسيرته طوال السنوات الماضية تنافساً ملفتاً بين كلا اللاعبين أسفرت عن فوز "البرغوث" بست كرات ذهبية مقابل خمسة كرات لـ"الدون".

 

 

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا