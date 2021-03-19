شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير دينامو زغرب تغزو شوارع كرواتيا بعد الإطاحة بتوتنهام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خالف مشجعو دينامو زغرب، قيود مكافحة فيروس كورونا في كرواتيا، واحتفلوا في الشوارع بالفوز 3-0 على توتنهام في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وبلوغ دور الثمانية.

ونشرت صحيفة سبورتسكي نوفوستي اليومية، عبر موقعها، العديد من الصور لاحتفالات الجماهير في الشوارع بالقرب من ستاد ماكسيمير، حيث أحرز ميسلاف أورسيتش 3 أهداف.

وأشعلت الجماهير الألعاب النارية في وسط المدينة، بعدما حقق دينامو أكبر مفاجآت البطولة هذا الموسم.

وقدم أورسيتش أداء مذهلا وأنهاه بهدف ثالث رائع في الوقت الإضافي، عندما راوغ 4 من لاعبي توتنهام، وسدد كرة منخفضة في شباك الحارس هوجو لوريس.

وكال أورسيتش المديح لزملائه، بعدما أنقذ الحارس دومينيك ليفاكوفيتش فرصتين قرب النهاية، ليحرم توتنهام من خطف بطاقة التأهل.

وأبلغ أورسيتش الصحفيين «أعتقد أن كل لاعب كان بطلًا في الليلة لأننا قدمنا مباراة للذكرى».

وتابع «كنا محبطين بعد الخسارة 0-2 في لندن، لأننا شعرنا أنه كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، لم نملك رفاهية ارتكاب أي خطأ، الحلم تحول إلى حقيقة».

وأضاف «أظهرنا أننا نستطيع الوقوف أمام فريق كبير، ولو حافظنا على تواضعنا وتفادينا الشعور بالنشوة يمكننا تحقيق المزيد في الدوري الأوروبي».

وكانت نتيجة مذهلة للمدرب الجديد دامير كرزنار الذي تولى المسؤولية يوم الإثنين، بعد استقالة زوران ماميتش بعد الحكم بسجنه 4 أعوام و8 أشهر بتهمة التهرب الضريبي والاحتيال.

وشدد كرزنار، الذي كان مساعد ماميتش، على أن أهداف دينامو جاءت في توقيت مثالي، وأن المدرب السابق هو من يستحق الإشادة للعمل الذي أسس عليه نجاح دينامو.

وقال كرزنار «الأمر نجح بشكل مثالي لأن افتتاح التسجيل في أول ربع أو ثلث ساعة، كان سيتحول إلى استفزاز للأسد».

وتابع «هذه أول مباراة لي مع الفريق، لكن الفوز كان نتيجة لعمل الطاقم التدريبي ككل في آخر عامين أو ثلاثة، والتطور المستمر الذي حققناه».

وأتم «زوران كان مسؤولًا لكنه حافظ على تواضعه، وكان يرجع الفضل للطاقم وليس لنفسه. نحن مجموعة عمل متجانسة لديها طاقة إيجابية».