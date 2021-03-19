شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مجموعات دوري أبطال أفريقيا.. كاف يحدد مباراتي الأهلي أمام سيمبا والمريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي كاف بمواجهة المريخ في السودان في الجولة 5 يوم 3 أبريل المقبل بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، ومباراة سيمبا التنزاني بالقاهرة سيكون يوم 9 من الشهر المقبل، ويقوده الحكم الجزائري مصطفى غربال.

يذكر أن الأهلي نجح في العودة من الكونغو بانتصار ثمين على فيتا كلوب فصحح وضعه بالمجموعة الأولى ليرفع رصيده للنقطة 7 في المركز الثاني خلف سيمبا المتصدر بـ10 نقاط. ويحتل فيتا المركز الثالث برصيد 4 نقاط والمريخ في المركز الأخير بنقطة واحدة.

يتمنى محمود كهربا لاعب الأهلى العفو عنه للمشاركة في مواجهة الأهلى والمريخ السوداني 2 إبريل 2021 في دورى أبطال أفريقيا.

ويتمنى كثير من جماهير الفريق الأحمر مشاهدة مباراة الأهلى والمريخ والفريق مكتمل بلاعبيه، وينتظر محمود كهربا لاعب الأهلى عودة بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق من جنوب أفريقيا للجلوس معه بهدف مصالحته بعد قرار تجميد مشاركته في المباريات الرسمية وخوضه التدريبات بشكل منفرد، أملا في إقناعه بالعفو عنه قبل رحلة الأهلى إلى السودان لمواجهة المريخ يوم 2 إبريل المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووفقا لمصدر داخل الأهلى فإن كهربا يحاول استغلال نشوة الانتصار الأخير للفريق على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة لتقريب وجهات النظر مع موسيمانى بالتعاون مع زملائه بالفريق الذين يحاولون الضغط على المدرب بشكل ودى للعفو عن كهربا بداعى حاجة الفريق إلى جهود كل العناصر خلال الفترة المقبلة مع أخذ تعهد من اللاعب بعدم تكرار مشاكله والالتزام بالتعليمات داخل الفريق وعدم الاعتراض على أي قرار يتخذه المدير الفنى باعتباره المسؤول الأول عن الفريق وعن العناصر التي تشارك في المباريات الرسمية.