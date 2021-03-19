شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عباس يشكو سفيرًا بعد سخريته من هزيمة الزمالك أمام الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أنه سيتقدم بشكوى لسامح شكري، وزير الخارجية، ضد محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية في دولة الصين.

وأرسل البدري رسالة ساخرة لممدوح عباس عن خسارة الزمالك أمام الترجي التونسي، على حد قول عباس.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر: «وصلتني رسالة من السيد الأستاذ الدكتور محمد البدري السفير المرموق نصها: (وما نيل المطالب بالترجي ولكن يؤخذ الزمالك ذهابا وإيابا).. والله لأشكيك لسامح بيه شكري».

وتلقى الزمالك الخسارة على يد الترجي التونسي بملعب القاهرة بهدف دون رد، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، وصعّب من مهمته في بلوغ ربع نهائي المسابقة.