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ألبا: أتمنى بقاء ميسى.. وإذا رحل يجب أن نحترم قراره

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جوردي ألبا ظهير ، على مصير زميله ليونيل ، خلال الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير أن البرغوث قد ينتقل إلى ناد آخر في الميركاتو الصيفي.

وقال ألبا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، «أتمنى استمرار ميسي معنا، من الواضح أنه لاعب فريد، إنه الأفضل في العالم، أتمنى أن يظل ميسي مع برشلونة، لكنه هو من سيتخذ هذا القرار ويجب احترامه مهما حدث، علينا أن نقبل قرار ميسي، لكن من الواضح أنه يحب برشلونة سواء كشخص أو لاعب كرة قدم، إنه سعيد هنا ولطالما أظهر ذلك من خلال المستوى الذي وصل إليه في السنوات الماضية، لطالما كانت لدي علاقة جيدة جدا مع ميسي داخل وخارج الملعب، إننا نفهم بعضنا البعض بشكل جيد».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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