شكرا لقرائتكم خبر عن ألبا: أتمنى بقاء ميسى.. وإذا رحل يجب أن نحترم قراره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق جوردي ألبا ظهير برشلونة، على مصير زميله ليونيل ميسي، خلال الموسم المقبل، حيث ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير أن البرغوث قد ينتقل إلى ناد آخر في الميركاتو الصيفي.

وقال ألبا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، «أتمنى استمرار ميسي معنا، من الواضح أنه لاعب فريد، إنه الأفضل في العالم، أتمنى أن يظل ميسي مع برشلونة، لكنه هو من سيتخذ هذا القرار ويجب احترامه مهما حدث، علينا أن نقبل قرار ميسي، لكن من الواضح أنه يحب برشلونة سواء كشخص أو لاعب كرة قدم، إنه سعيد هنا ولطالما أظهر ذلك من خلال المستوى الذي وصل إليه في السنوات الماضية، لطالما كانت لدي علاقة جيدة جدا مع ميسي داخل وخارج الملعب، إننا نفهم بعضنا البعض بشكل جيد».