شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. ليفربول ضد الريال وبايرن أمام سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب إزاحة الستار عن قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2021 الجمعة 19/3/2021، وأسفرت عن مواجهة ليفربول الإنجليزي بنظيره ريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي سيلعب أمام بوروسيا دورتموند الألماني، وبورتو البرتغالي سيواجه تشيلسي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

كما أجريت قرعة نصف النهائي وجاءت كالآتي: الفائز من ريال مدريد وليفربول X تشيلسي وبورتو، الفائز من بايرن وباريس سان جيرمان X مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.

مباريات الذهاب لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 6 أبريل 2021 – العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مانشستر سيتي – إنجلترا يواجه بوروسيا دورتموند – ألمانيا، بورتو – البرتغال يواجه تشيلسي- إنجلترا

الأربعاء 7 أبريل 2021- العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ريال مدريد – إسبانيا يواجه- ليفربول – إنجلترا، بايرن ميونيخ – ألمانيا يواجه باريس سان جيرمان – فرنسا

مباريات العودة لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 13 أبريل 2021 – العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- تشيلسي – إنجلترا يواجه بورتو – البرتغال، بوروسيا دورتموند – ألمانيا يواجه مانشستر سيتي – إنجلترا.

الأربعاء 14 أبريل 2021 – العاشرة بتوقيت القاهرة- ليفربول – إنجلترا يواجه ريال مدريد- إسبانيا، باريس سان جيرمان – فرنسا يواجه بايرن ميونخ – ألمانيا.

القنوات الناقلة لمباريات دور بع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا

تمتلك مجموعة بين سبورتس beIN Sports القطرية البث الحصري لمباريات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2020، ومن المفترض أن تذاع جميع المباريات سواء في دور الذهاب أو الإياب على beIN Sports Connect