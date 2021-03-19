شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتو كارلوس يسخر من قدرة محمد صلاح على الثأر من راموس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر البرازيلي روبرتو كارلوس لاعب ريال مدريد السابق، من المواجهة المرتقبة بين الميرنجي وليفربول، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كارلوس مازحًا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «صلاح لن يقترب من راموس، وسيكون حدثًا سيتم الحديث عنه كثيرًا».

وأضاف: «سنلعب ضد فريق جيد، والمباراة الأولى على أرضنا، وريال مدريد يمر بلحظات رائعة ويجب حسم المباراة في ملعبنا».

وتابع: «الشيء المهم أن يكون لدى زيدان فريق جاهز، ويعود المصابون في أسرع وقت ممكن، ومن السهل عليه أن يكون مدربًا هنا لأنه يمتلك الأفضل تحت تصرفه».

وأكمل: «إذا لم تسر المباراة بشكل جيد، فهناك 8 لاعبين على أعلى مستوى ينتظرون اللعب (يقصد البدلاء)، ويجب أن تقلق من مواجهة ليفربول، لكن عليهم القلق أكثر منا».

وأتم: «اعتاد ليفربول على لعب الكرة للمهاجمين، وتعاقدوا مع تياجو ألكانتارا لمساعدتهم، لكنه لم يتكيف مع زملائه، والمشكلة ليست في تياجو، بل التغيير في أسلوب زملائه».