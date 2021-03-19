شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال مديرًا فنيًا لفريق الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، على تولي إيهاب جلال منصب المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي خلفاً للبوسني يوفيتش الذي اعتذر عن الاستمرار في مهمته بعد استمرار تراجع النتائج وعدم قدرته على تعديل أوضاع الفريق، ما آثار الغضب الشديد داخل نادي الإسماعيلي.

وقال محمد شيحة وكيل اللاعبين، إن مجلس إدارة النادي أعطت كافة الصلاحيات لإيهاب جلال لاختيار جهازه المعاون خلال الفترة المقبلة من أجل تصحيح المسار وإعادة الفريق للمكانة التي يستحقها.

ودخل مسؤولو الإسماعيلي في مفاوضات مع إيهاب جلال عقب التعادل مع طلائع الجيش في المباراة التي جرت على استاد جهاز الرياضة العسكري «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة للدوري.

وأصدر مجلس إدارة نادي المقاصة بيان «الخميس» وشدد خلاله على رفضه التفريط في إيهاب جلال والتمسك بتواجده على رأس الجهاز الفني للمقاصة.

وينتظر أن يعلن مسؤولو الإسماعيلي التعاقد مع إيهاب جلال رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسبق أن قاد إيهاب جلال فرق الزمالك والإسماعيلي والمقاصة وحقق نتائج متميزة وضعته ضمن ترشيحات اختيار المدير الفني لمنتخب مصر خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر عقب انتهاء بطولة كأس العالم في روسيا وتم المفاضلة وقتها بين إيهاب جلال وحسام البدري إلى أن تم الاستقرار على تعيين حسام البدري مديراً فنياً لمنتخب مصر.

وسادت حالة من الغضب الشديد بين أروقة النادي الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة بسبب تراجع ترتيب الفريق في جدول الدوري ووجوده في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.